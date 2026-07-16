Journée de Sylvothérapie • La Sagesse du Peuplier, 09290 Le Mas-d’Azil, France, Le Mas-d’Azil

Informations pratiques

Journée de Sylvothérapie • La Sagesse du Peuplier Samedi 29 août, 12h00 09290 Le Mas-d’Azil, France Ariège

Tarifs : Tarif de groupe 75€ ; Tarif 12-17 ans 50€ ; Tarif adulte 80€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T12:00:00+02:00 – 2026-08-29T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T12:00:00+02:00 – 2026-08-29T19:00:00+02:00

Dans la tradition symbolique des arbres, le Peuplier est souvent associé au souffle, à la communication et à l’inspiration.

Lors de cette journée, nous irons à la rencontre des arbres de la forêt, en portant une attention particulière au Peuplier.

À travers des pratiques guidées de sylvothérapie, nous prendrons le temps de nous reconnecter au Vivant, d’ouvrir nos perceptions sensorielles, d’affiner notre écoute de la forêt, et d’accueillir ce que le Peuplier nous inspire.

Une journée pour ralentir, respirer et se ressourcer au contact des arbres et de la forêt.

NB. Il ne s’agit pas d’une randonnée, le rythme est tranquille et ne nécessite aucune condition physique particulière.

Durée : 7h

Activité organisée par Ryselen – Guide en sylvothérapie

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/journee-de-sylvotherapie-la-sagesse-du-peuplier-9702

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Une journée d’immersion en forêt pour se reconnecter au Vivant et découvrir la sagesse du Peuplier