Journée d’échange : HistoParty, Salle du Chai, Chéray

Informations pratiques

Journée d’échange : HistoParty 18 et 19 septembre Salle du Chai Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Tempêtes, naufrages et submersions marines restent gravés dans nos mémoires insulaires. Vous souvenez-vous où et quand un tel événement a marqué votre mémoire, ou celle de votre famille ? Venez partager votre témoignage.

L’Université de Poitiers vous propose d’échanger avec des étudiants et leurs professeurs. À partir de vos indications, ils compléteront une carte interactive et pourront numériser les documents que vous apporterez : photos, écrits ou objets.

L’association Trésors de l’Île prête son concours à l’organisation. Vous pouvez prendre rendez-vous en écrivant à tresors.oleron@gmail.com pour le vendredi 18 septembre après-midi ou le samedi 19 septembre, de 11h à 17h30. Vous pouvez également venir librement, sans rendez-vous.

Ces journées d’échange se dérouleront autour d’un programme d’exposition, de conférences et de projections, ainsi que d’un spectacle intitulé Bientôt la vague, proposé par la Compagnie du Héron à deux becs, le vendredi 18 septembre à 19h.

Salle du Chai 89 Rue des Sports 1, 17190 Saint-Georges-d’Oléron Chéray 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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