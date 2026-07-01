Spectacle : Bientôt la vague ?, Salle du Chai, Chéray

Informations pratiques

Spectacle : Bientôt la vague ? Vendredi 18 septembre, 18h30 Salle du Chai Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Une exposition et un spectacle de théâtre de la Compagnie du Héron à deux becs explorent le thème de l’eau, des inondations, des submersions et de la mémoire du risque.

Proposés dans le cadre de l’HistoParty « Tempêtes, naufrages et submersions marines », ces rendez-vous invitent à réfléchir aux traces laissées par les catastrophes naturelles et à la manière dont elles nourrissent notre mémoire collective.

Le spectacle, d’après une idée originale de Marc Messager et un texte d’Alice Zeniter, Quand viendra la vague, réunit quatre comédiens, dont Anne Debaig, Axel Dupin et Marc Messager.

Salle du Chai 89 Rue des Sports 1, 17190 Saint-Georges-d’Oléron Chéray 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Une exposition et un spectacle de théâtre de la Compagnie du Héron à deux becs sur le thème de l’eau, des inondations, des submersions et de la mémoire du risque, proposés dans le cadre de « Tempêtes,…