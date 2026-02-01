Journée déco sur faïence pour Kaboom Skate Contest Faïencerie Georges Nevers
Journée déco sur faïence pour Kaboom Skate Contest Faïencerie Georges Nevers samedi 20 juin 2026.
Journée déco sur faïence pour Kaboom Skate Contest
Faïencerie Georges 7 Quai de Mantoue Nevers Nièvre
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
A l’occasion du festival Kaboom, organisé par le Labo, nous proposons une journée décor sur faïence le samedi 20 juin toute la journée à la faïencerie. Dès 12 ans, venez décorer votre petite assiette, vous la récupèrerez 10 jours après cuite et prête à être utilisée !
Sans réservation, toute la journée, 12€ par personne. .
Faïencerie Georges 7 Quai de Mantoue Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 61 09 12 contact@faienceriegeorges.com
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English : Journée déco sur faïence pour Kaboom Skate Contest
L’événement Journée déco sur faïence pour Kaboom Skate Contest Nevers a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Nevers
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