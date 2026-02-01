Journée déco sur faïence pour Kaboom Skate Contest Faïencerie Georges Nevers

Journée déco sur faïence pour Kaboom Skate Contest

Faïencerie Georges 7 Quai de Mantoue Nevers Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion du festival Kaboom, organisé par le Labo, nous proposons une journée décor sur faïence le samedi 20 juin toute la journée à la faïencerie. Dès 12 ans, venez décorer votre petite assiette, vous la récupèrerez 10 jours après cuite et prête à être utilisée !

Sans réservation, toute la journée, 12€ par personne. .

Faïencerie Georges 7 Quai de Mantoue Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 61 09 12 contact@faienceriegeorges.com

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English : Journée déco sur faïence pour Kaboom Skate Contest

L’événement Journée déco sur faïence pour Kaboom Skate Contest Nevers a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Nevers