Informations pratiques

Ainhoa

Journée découverte à la ferme okilaua avec marché de producteurs

547, Bordaberriko bidea Ainhoa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Toute la journée visite découverte des étapes de production du piment d’Espelette AOP ; marché fermier avec des producteurs locaux ; taloas et buvette ; démonstration de cordage de piments d’Espelette à 11 et 15h .

547, Bordaberriko bidea Ainhoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 93 99

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English : Journée découverte à la ferme okilaua avec marché de producteurs

L’événement Journée découverte à la ferme okilaua avec marché de producteurs Ainhoa a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque