Journée découverte à la ferme okilaua avec marché de producteurs Ainhoa
dimanche 6 septembre 2026 · Ainhoa
Informations pratiques
Ainhoa
Journée découverte à la ferme okilaua avec marché de producteurs
547, Bordaberriko bidea Ainhoa Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 19:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Toute la journée visite découverte des étapes de production du piment d’Espelette AOP ; marché fermier avec des producteurs locaux ; taloas et buvette ; démonstration de cordage de piments d’Espelette à 11 et 15h .
547, Bordaberriko bidea Ainhoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 93 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée découverte à la ferme okilaua avec marché de producteurs
L’événement Journée découverte à la ferme okilaua avec marché de producteurs Ainhoa a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Ainhoa (Pyrénées-Atlantiques)
- Randonnée accompagnée Le pottok, cheval basque Office de tourisme d’Ainhoa Ainhoa 17 août 2026
- Fêtes patronales Ainhoa 17 août 2026
- Randonnée accompagnée crépuscule gourmand à la chapelle de l’Aubépine Ainhoa 18 août 2026
- Visite d’une ferme familiale de piment d’Espelette Ainhoa 19 août 2026
- Visite d’une ferme familiale de porcs Kintoa et de piment d’Espelette Ferme Uronakoborda Ainhoa 20 août 2026