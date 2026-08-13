JOURNÉE DÉCOUVERTE APPRENDRE LA MUSIQUE DES PLANTES Lunas-les-Châteaux

Informations pratiques

Lunas-les-Châteaux

JOURNÉE DÉCOUVERTE APPRENDRE LA MUSIQUE DES PLANTES

Laval de Nize Lunas Hérault

Tarif : 150 – 150 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Journée découverte et expérience sensorielle inédite découvrez comment les plantes deviennent musique grâce à un capteur qui transforme leurs micro-variations électriques en sons, sans retouche ni instrument ajouté.

Samedi 19 septembre 2026, 9h30–18h

Domaine Soala, Lunas

12 places

150 €

Repas partagé

06 70 37 11 44 — 06 80 26 65 75

Nous vous invitons à vivre une expérience immersive au sein du jardin du Domaine Soala, dans un cadre propice au calme et à la détente.

Journée découverte et expérience sensorielle inédite découvrez comment les plantes deviennent musique grâce à un capteur qui transforme leurs micro-variations électriques en sons, sans retouche ni instrument ajouté.

Au programme présentation du dispositif, captation de votre propre plante (10 minutes d’enregistrement), déjeuner partagé sous les arbres, sieste sonore, et concert végétal pour clôturer la journée.

Ouvert

à tous, aucune compétence requise.

Samedi 19 septembre 2026, 9h30–18h

Domaine Soala, Lunas

12 places

150 €

Repas partagé

06 70 37 11 44 — 06 80 26 65 75

contact@soala.fr .

Laval de Nize Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 6 70 37 11 44 contact@soala.fr

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English : JOURNÉE DÉCOUVERTE APPRENDRE LA MUSIQUE DES PLANTES

Discovery Day and a Unique Sensory Experience: Discover how plants become music thanks to a sensor that transforms their electrical micro-variations into sounds, without any editing or additional instruments.

? Saturday, September 19, 2026, 9:30 a.m.–6:00 p.m.

? Domaine Soala, Lunas

? 12 spots available

? 150 ?

? Potluck meal

? 06 70 37 11 44 ? 06 80 26 65 75

L’événement JOURNÉE DÉCOUVERTE APPRENDRE LA MUSIQUE DES PLANTES Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB