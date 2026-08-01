Informations pratiques

Lunas-les-Châteaux

EXPOSITION LYDIA BOUTIBONNES COLLAGES

Chemin de redigardi Lunas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-18

Exposition à l’Office de tourisme Grand Orb bureau de Lunas-les-châteaux du travail de collage de Lydia Boutibonnes.

Dans le cadre de l’exposition, 2 ateliers collages sont proposés

Mercredi 26/08/2026 de 10h à 12h

Jeudi 27/08/26 d e10h à midi

Exposition à l’Office de tourisme Grand Orb bureau de Lunas-les-châteaux du travail de collage de Lydia Boutibonnes.

Dans le cadre de l’exposition, 2 ateliers collages sont proposés

Mercredi 26/08/2026 de 10h à 12h

Jeudi 27/08/26 d e10h à midi

Venez vous initier à l’art du collage, pour une oeuvre collective ! Materiel fourni, gratuit. .

Chemin de redigardi Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 95 70 91

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English :

Exhibition at the Grand Orb Tourist Office—Lunas-les-Châteaux branch—featuring Lydia Boutibonnes’ collage works.

As part of the exhibition, two collage workshops are being offered:

Wednesday, August 26, 2026, from 10 a.m. to 12 p.m.

Thursday, August 27, 2026, from 10 a.m. to noon

L’événement EXPOSITION LYDIA BOUTIBONNES COLLAGES Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-08-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB