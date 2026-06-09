Lunas

VISITE GUIDÉE L’EAU ET LA PIERRE

Place de l’église Lunas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-14 2026-10-24

A mi chemin entre Bédarieux et Lodève, Lunas-les-châteaux est niché à la confluence du Gravezon , du ruisseau de Nize et du ruisseau Saint georges.

Son histoire remonte à la voie romaine reliant le Bas Languedoc au Rouergue.

RDV devant l’office de tourisme (place de l’église). Environ 2km de balade. Mini 5 pers. Prix 12€/adulte et 8€/enfant (8-12ans).

Réservation obligatoire au 06 20 82 68 55

A mi chemin entre Bédarieux et Lodève, Lunas-les-châteaux est niché à la confluence du Gravezon , du ruisseau de Nize et du ruisseau Saint georges.

Son histoire remonte à la voie romaine reliant le Bas Languedoc au Rouergue.

Le castrum Lunarenses est mentionné des 806. Son château fort du XIème siècle fut jugé imprenable avant d’être rasé en 1627. L’actuel château fur reconstruit en 1641 au bord du Gravezon.

RDV devant l’office de tourisme (place de l’église). Environ 2km de balade. Mini 5 pers. Prix 12€/adulte et 8€/enfant (8-12ans).

Réservation obligatoire au 06 20 82 68 55 .

Place de l’église Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 6 20 82 68 55

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English :

Halfway between Bédarieux and Lodève, Lunas-les-Châteaux nestles at the confluence of the Gravezon, Nize and Saint-Georges streams.

Its history dates back to the Roman road linking Bas Languedoc to Rouergue.

RDV in front of the tourist office (place de l’église). Approx. 2km walk. Minimum 5 pers. Price 12?/adult and 8?/child (8-12yrs).

Booking essential on 06 20 82 68 55

L’événement VISITE GUIDÉE L’EAU ET LA PIERRE Lunas a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB