Lunas-les-Châteaux

ATELIER GOE LES TAWASHI, ÉPONGES ZÉRO DÉCHET

Route de Bédarieux Lunas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Atelier Grand Orb Environnement à la base de loisirs de la Prade à Lunas-les-châteaux.

Vendredi 14 Aout Les Tawashi éponges zéro. Jeux et quizz

Information au 04 67 23 30 90

Atelier Grand Orb Environnement à la base de loisirs de la Prade à Lunas-les-châteaux.

Gratuit pour les personnes qui ont payé leur entrée à la base. Information au 04 67 23 30 90

Vendredi 10 Juillet Création de papier recyclé

Vendredi 17 Juillet Création de slime, jeux et quizz

Vendredi 24 Juillet La boucle du compost. partons explorer les petites bêtes du compost. Jeux et quizz

Vendredi 31 Juillet Fabrication de photophores avec des feuilles. jeux sur les palntes

Vendredi 7 Aout Observation des insectes Land art et coloriages

Vendredi 14 Aout Les Tawashi éponges zéro. Jeux et quizz

Vendredi 21 Aout Bombe à graine/cyonatype. Cycle du semis à la plante

Accès libre et gratuit

Information au 04 67 23 30 90 .

Route de Bédarieux Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 30 90

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English : ATELIER GOE LES TAWASHI, ÉPONGES ZÉRO DÉCHET

Grand Orb Environment Workshop at the La Prade Recreation Center in Lunas-les-Châteaux.

Friday, August 14: Tawashi: Zero-Waste Sponges. Games and quizzes

For more information, call 04 67 23 30 90

L’événement ATELIER GOE LES TAWASHI, ÉPONGES ZÉRO DÉCHET Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB