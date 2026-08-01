VERNISSAGE EXPOSITION FETE DE L’OURS FRED DE JONG Lunas-les-Châteaux
samedi 15 août 2026 · Lunas
Informations pratiques
Lunas-les-Châteaux
VERNISSAGE EXPOSITION FETE DE L’OURS FRED DE JONG
16 Route de Bédarieux Lunas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Vernissage de l’exposition Fête de l’ours de Fred De Jong à Lunas-les-châteaux, à la Villa Marguerrite, le 15 août à 17h.
Vernissage de l’exposition Fête de l’ours de Fred De Jong à Lunas-les-châteaux, à la Villa Marguerrite, le 15 août à 17h.
Fred de Jong présente ses dernières peintures à l’huile .
16 Route de Bédarieux Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie
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English :
Opening of Fred De Jong’s exhibition F%EAte de l’ours in Lunas-les-Châteaux, at Villa Marguerrite, on August 15 at 5 p.m.
L’événement VERNISSAGE EXPOSITION FETE DE L’OURS FRED DE JONG Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-08-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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