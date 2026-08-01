Informations pratiques

Lunas-les-Châteaux

VERNISSAGE EXPOSITION FETE DE L’OURS FRED DE JONG

16 Route de Bédarieux Lunas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Vernissage de l’exposition Fête de l’ours de Fred De Jong à Lunas-les-châteaux, à la Villa Marguerrite, le 15 août à 17h.

Vernissage de l’exposition Fête de l’ours de Fred De Jong à Lunas-les-châteaux, à la Villa Marguerrite, le 15 août à 17h.

Fred de Jong présente ses dernières peintures à l’huile .

16 Route de Bédarieux Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie

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English :

Opening of Fred De Jong’s exhibition F%EAte de l’ours in Lunas-les-Châteaux, at Villa Marguerrite, on August 15 at 5 p.m.

L’événement VERNISSAGE EXPOSITION FETE DE L’OURS FRED DE JONG Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-08-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB