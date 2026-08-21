Journée découverte des sports au Pays de Dabo Espace Léon IX Dabo
dimanche 6 septembre 2026 · Espace Léon IX · Dabo
Informations pratiques
Dabo
Journée découverte des sports au Pays de Dabo
Espace Léon IX 1000 rue du Rott Dabo Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 13:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Venez découvrir et essayer gratuitement les passions qui font vivre le Pays de Dabo marche orientation, marche découverte, trail, gymnastique, aïkido, judo, tennis, tennis de table, badminton, pompiers, course de côte. Pizza-flamm dès midi. Buvette.Tout public
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Espace Léon IX 1000 rue du Rott Dabo 57850 Moselle Grand Est +33 3 87 25 17 65
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English :
Come discover and try out—for free—the activities that bring the Pays de Dabo to life: orienteering, nature walks, trail running, gymnastics, aikido, judo, tennis, table tennis, badminton, firefighting, and coastal running. Pizza-flamm starting at noon. Refreshments available.
L’événement Journée découverte des sports au Pays de Dabo Dabo a été mis à jour le 2026-08-21 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG
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