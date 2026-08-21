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Journée découverte des sports au Pays de Dabo Espace Léon IX Dabo

dimanche 6 septembre 2026 · Espace Léon IX · Dabo

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Espace Léon IX
Adresse
1000 rue du Rott
Ville
57850 Dabo
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Dabo

Journée découverte des sports au Pays de Dabo

Espace Léon IX 1000 rue du Rott Dabo Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 13:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Venez découvrir et essayer gratuitement les passions qui font vivre le Pays de Dabo marche orientation, marche découverte, trail, gymnastique, aïkido, judo, tennis, tennis de table, badminton, pompiers, course de côte. Pizza-flamm dès midi. Buvette.Tout public
0  .

Espace Léon IX 1000 rue du Rott Dabo 57850 Moselle Grand Est +33 3 87 25 17 65 

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English :

Come discover and try out—for free—the activities that bring the Pays de Dabo to life: orienteering, nature walks, trail running, gymnastics, aikido, judo, tennis, table tennis, badminton, firefighting, and coastal running. Pizza-flamm starting at noon. Refreshments available.

L’événement Journée découverte des sports au Pays de Dabo Dabo a été mis à jour le 2026-08-21 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG

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