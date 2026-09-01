Loto Espace Léon IX Dabo
samedi 19 septembre 2026 · Espace Léon IX · Dabo
Informations pratiques
Dabo
Loto
Espace Léon IX 1000 rue du Rott Dabo Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 23:59:00
Date(s) :
2026-09-19
Sur réservation. Animé par Michel. Ouverture des portes 17h30. Restauration de 18h à 20h . Jeux de 20h15 à minuit. Spécial bons d’achats.Tout public
.
Espace Léon IX 1000 rue du Rott Dabo 57850 Moselle Grand Est +33 6 81 67 49 08
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English :
Reservations required. Hosted by Michel. Doors open at 5:30 p.m. Dinner served from 6:00 p.m. to 8:00 p.m. Games from 8:15 p.m. to midnight. Special gift certificates.
L’événement Loto Dabo a été mis à jour le 2026-08-05 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG
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