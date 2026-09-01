Loto Espace Léon IX Dabo

Informations pratiques

Dabo

Loto

Espace Léon IX 1000 rue du Rott Dabo Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 23:59:00

Date(s) :

2026-09-19

Sur réservation. Animé par Michel. Ouverture des portes 17h30. Restauration de 18h à 20h . Jeux de 20h15 à minuit. Spécial bons d’achats.Tout public

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Espace Léon IX 1000 rue du Rott Dabo 57850 Moselle Grand Est +33 6 81 67 49 08

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English :

Reservations required. Hosted by Michel. Doors open at 5:30 p.m. Dinner served from 6:00 p.m. to 8:00 p.m. Games from 8:15 p.m. to midnight. Special gift certificates.

L’événement Loto Dabo a été mis à jour le 2026-08-05 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG