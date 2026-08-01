Informations pratiques

Crayssac

Journée dédiée à la paléontologie et à l’archéologie

Crayssac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 13:45:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Le cercle quercynois des sciences de la terre vous donne rendez vous le mercredi 26 Août pour une découverte de la plage aux ptérosaures à 10h15 le matin à Crayssac et à 13h45 pour la visite du musée Armand Viré avec le paléontologue Mr Michel Dutrieux qui a initié cette collection de plus de 500 ammonites à Luzech.

Le cercle quercynois des sciences de la terre vous donne rendez vous le mercredi 26 Août pour une découverte de la plage aux ptérosaures à 10h15 le matin à Crayssac et à 13h45 pour la visite du musée Armand Viré avec le paléontologue Mr Michel Dutrieux qui a initié cette collection de plus de 500 ammonites à Luzech.

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Crayssac 46150 Lot Occitanie +33 6 44 91 08 65

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English :

The Quercy Earth Sciences Club invites you to join us on Wednesday, August 26, for a tour of the “pt%E9rosaurs” beach at 10:15 a.m. %in Crayssac, followed by a tour of the Armand Viré Museum at 1:45 p.m. with paleontologist Mr. Michel Dutrieux, who started this collection of over 500 ammonites in Luzech.

L’événement Journée dédiée à la paléontologie et à l’archéologie Crayssac a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Cahors Vallée du Lot