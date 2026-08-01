Journée dédiée à la paléontologie et à l’archéologie Crayssac
mercredi 26 août 2026 · Crayssac
Informations pratiques
Crayssac
Journée dédiée à la paléontologie et à l’archéologie
Crayssac Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 13:45:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Le cercle quercynois des sciences de la terre vous donne rendez vous le mercredi 26 Août pour une découverte de la plage aux ptérosaures à 10h15 le matin à Crayssac et à 13h45 pour la visite du musée Armand Viré avec le paléontologue Mr Michel Dutrieux qui a initié cette collection de plus de 500 ammonites à Luzech.
Le cercle quercynois des sciences de la terre vous donne rendez vous le mercredi 26 Août pour une découverte de la plage aux ptérosaures à 10h15 le matin à Crayssac et à 13h45 pour la visite du musée Armand Viré avec le paléontologue Mr Michel Dutrieux qui a initié cette collection de plus de 500 ammonites à Luzech.
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Crayssac 46150 Lot Occitanie +33 6 44 91 08 65
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English :
The Quercy Earth Sciences Club invites you to join us on Wednesday, August 26, for a tour of the “pt%E9rosaurs” beach at 10:15 a.m. %in Crayssac, followed by a tour of the Armand Viré Museum at 1:45 p.m. with paleontologist Mr. Michel Dutrieux, who started this collection of over 500 ammonites in Luzech.
L’événement Journée dédiée à la paléontologie et à l’archéologie Crayssac a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Cahors Vallée du Lot