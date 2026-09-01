Journée départementale de l’élevage Morlaàs
samedi 26 septembre 2026 · Morlaàs
Informations pratiques
Morlaàs
Journée départementale de l’élevage
Place de la Hourquie Morlaàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Concours de Blonde d’Aquitaine, concours de Prim’Holstein, présentation d’autres races bovines et équines, exposition de machinisme agricoles.
Buvettes. .
Place de la Hourquie Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 40 41
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English : Journée départementale de l’élevage
L’événement Journée départementale de l’élevage Morlaàs a été mis à jour le 2026-08-28 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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