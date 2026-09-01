Informations pratiques

Morlaàs

Journée départementale de l’élevage

Place de la Hourquie Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Concours de Blonde d’Aquitaine, concours de Prim’Holstein, présentation d’autres races bovines et équines, exposition de machinisme agricoles.

Buvettes. .

Place de la Hourquie Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 40 41

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English : Journée départementale de l’élevage

L’événement Journée départementale de l’élevage Morlaàs a été mis à jour le 2026-08-28 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran