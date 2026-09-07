AGENDA
Journée Départementale ESE, Lieu à confirmer — Drôme,
mardi 3 novembre 2026 · Lieu à confirmer — Drôme
Informations pratiques
Journée Départementale ESE Mardi 3 novembre, 09h00 Lieu à confirmer — Drôme Drôme
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-03T09:00:00+01:00 – 2026-11-03T16:30:00+01:00
Fin : 2026-11-03T09:00:00+01:00 – 2026-11-03T16:30:00+01:00
Lieu à confirmer — Drôme Drôme, France Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « cecile.petit.si@gmail.com »}]
Une journée collective autours de l’ESE