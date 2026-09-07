Journée Départementale ESE, Lieu à confirmer — Drôme,

Informations pratiques

Journée Départementale ESE Mardi 3 novembre, 09h00 Lieu à confirmer — Drôme Drôme

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-03T09:00:00+01:00 – 2026-11-03T16:30:00+01:00

Fin : 2026-11-03T09:00:00+01:00 – 2026-11-03T16:30:00+01:00

Lieu à confirmer — Drôme Drôme, France Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « cecile.petit.si@gmail.com »}]

Une journée collective autours de l’ESE