Journée des archives municipales et salon du livre spécial Histoire Presnoy
dimanche 20 septembre 2026 · Presnoy
Informations pratiques
Presnoy
Journée des archives municipales et salon du livre spécial Histoire
Presnoy Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Journée des archives municipales et salon du livre spécial Histoire
Journée des archives communales et salon du livres spécial Histoire. Découvrez les trésors cachés du village. De 10h à 18h. .
Presnoy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 30 43
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English :
Municipal Archives Day and History Book Fair
L’événement Journée des archives municipales et salon du livre spécial Histoire Presnoy a été mis à jour le 2026-07-15 par OT GATINAIS SUD