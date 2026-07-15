Informations pratiques

Presnoy

Journée des archives municipales et salon du livre spécial Histoire

Presnoy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Journée des archives municipales et salon du livre spécial Histoire

Journée des archives communales et salon du livres spécial Histoire. Découvrez les trésors cachés du village. De 10h à 18h. .

Presnoy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 30 43

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English :

Municipal Archives Day and History Book Fair

L’événement Journée des archives municipales et salon du livre spécial Histoire Presnoy a été mis à jour le 2026-07-15 par OT GATINAIS SUD