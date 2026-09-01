Randonnée pédestre Presnoy
dimanche 13 septembre 2026 · Presnoy
Informations pratiques
Presnoy
Randonnée pédestre
Presnoy Loiret
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Randonnée pédestre . Départ à partir de 8h devant la Mairie. 3 parcours 8, 10, 14 km
Rando . Départ à partir de 8h devant la Mairie. 3 parcours 8, 10, 14 km. 3€/personne. Gratuit pour les moins de 12 ans. Café d’accueil offert. Renseignements 06 10 20 31 82 3 .
Presnoy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 20 31 82
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English :
Hiking. Starts at 8:00 a.m. in front of City Hall. Three routes: 8, 10, and 14 km
L’événement Randonnée pédestre Presnoy a été mis à jour le 2026-08-10 par OT GATINAIS SUD