Informations pratiques

Presnoy

Randonnée pédestre

Presnoy Loiret

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Randonnée pédestre . Départ à partir de 8h devant la Mairie. 3 parcours 8, 10, 14 km

Rando . Départ à partir de 8h devant la Mairie. 3 parcours 8, 10, 14 km. 3€/personne. Gratuit pour les moins de 12 ans. Café d’accueil offert. Renseignements 06 10 20 31 82 3 .

Presnoy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 20 31 82

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English :

Hiking. Starts at 8:00 a.m. in front of City Hall. Three routes: 8, 10, and 14 km

L’événement Randonnée pédestre Presnoy a été mis à jour le 2026-08-10 par OT GATINAIS SUD