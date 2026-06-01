Étretat

Journée des Arts 2026

Sur le Perrey d’Étretat Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Art and Sea vous présente la 25ème Journée des Arts à Étretat.

Cette manifestation est de nouveau prête pour accueillir ses amis peintres et sculpteurs venus de tous les coins de France et même de l’étranger toujours aussi motivés et heureux de se rencontrer.

Dès 8h et jusqu’à 10h, toute l’équipe d’Art and Sea vous attend sur le Perrey . Chacun choisit son petit coin et commence à s’installer. Les artistes doivent créer une œuvre originale en quelques heures puisque tout doit être rendu pour 15h. Les tableaux et sculptures seront exposés sous les chapiteaux et ensuite vendus aux enchères, à partir de 16h.

Rendez-vous donc à Etretat dans ce décor de théâtre où les acteurs s’exprimeront en direct sous votre regard émerveillé. .

Sur le Perrey d’Étretat Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie artandseaetretat@gmail.com

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English : Journée des Arts 2026

L’événement Journée des Arts 2026 Étretat a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie