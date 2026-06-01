Journée des chasseurs à la salle des fêtes de Labassère Labassère
Journée des chasseurs à la salle des fêtes de Labassère Labassère samedi 27 juin 2026.
Labassère
Journée des chasseurs
à la salle des fêtes de Labassère LABASSERE Labassère Hautes-Pyrénées
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
La Société de Chasse de Labassère vous convie au Méchoui 2026, le samedi 27 juin ! Concours de pétanque l’après-midi, puis repas animé en soirée autour d’un agneau à la broche. Une journée festive et conviviale à partager au village.
Programme
14h — Concours de pétanque
18h30 — Apéritif puis repas, animés
Menu
Jambon de pays melon au porto
Agneau et haricots
Fromage et salade
Tarte aux pommes
Café et vin compris
Réservation obligatoire avant le dimanche 21 juin .
à la salle des fêtes de Labassère LABASSERE Labassère 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 24 74 91 94
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English :
The Labassère Hunting Club invites you to the Méchoui 2026 on Saturday, June 27! There will be a pétanque tournament in the afternoon, followed by a festive dinner in the evening featuring spit-roasted lamb. A festive and friendly day to enjoy together in the village.
L’événement Journée des chasseurs Labassère a été mis à jour le 2026-06-16 par Pôle du Tourmalet |CDT65