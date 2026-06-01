Journée des chasseurs à la salle des fêtes de Labassère Labassère samedi 27 juin 2026.

Labassère

Journée des chasseurs

à la salle des fêtes de Labassère LABASSERE Labassère Hautes-Pyrénées

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La Société de Chasse de Labassère vous convie au Méchoui 2026, le samedi 27 juin ! Concours de pétanque l’après-midi, puis repas animé en soirée autour d’un agneau à la broche. Une journée festive et conviviale à partager au village.

Programme

14h — Concours de pétanque

18h30 — Apéritif puis repas, animés

Menu

Jambon de pays melon au porto

Agneau et haricots

Fromage et salade

Tarte aux pommes

Café et vin compris

Réservation obligatoire avant le dimanche 21 juin .

à la salle des fêtes de Labassère LABASSERE Labassère 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 24 74 91 94

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English :

The Labassère Hunting Club invites you to the Méchoui 2026 on Saturday, June 27! There will be a pétanque tournament in the afternoon, followed by a festive dinner in the evening featuring spit-roasted lamb. A festive and friendly day to enjoy together in the village.

L’événement Journée des chasseurs Labassère a été mis à jour le 2026-06-16 par Pôle du Tourmalet |CDT65