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Journée des chasseurs à la salle des fêtes de Labassère Labassère

Journée des chasseurs à la salle des fêtes de Labassère Labassère samedi 27 juin 2026.

Lieu : à la salle des fêtes de Labassère

Adresse : LABASSERE

Ville : 65200 Labassère

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 Tarif enfant

Labassère

Journée des chasseurs

à la salle des fêtes de Labassère LABASSERE Labassère Hautes-Pyrénées

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

La Société de Chasse de Labassère vous convie au Méchoui 2026, le samedi 27 juin ! Concours de pétanque l’après-midi, puis repas animé en soirée autour d’un agneau à la broche. Une journée festive et conviviale à partager au village.
Programme
14h — Concours de pétanque
18h30 — Apéritif puis repas, animés

Menu
Jambon de pays melon au porto
Agneau et haricots
Fromage et salade
Tarte aux pommes
Café et vin compris

Réservation obligatoire avant le dimanche 21 juin   .

à la salle des fêtes de Labassère LABASSERE Labassère 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 24 74 91 94 

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English :

The Labassère Hunting Club invites you to the Méchoui 2026 on Saturday, June 27! There will be a pétanque tournament in the afternoon, followed by a festive dinner in the evening featuring spit-roasted lamb. A festive and friendly day to enjoy together in the village.

L’événement Journée des chasseurs Labassère a été mis à jour le 2026-06-16 par Pôle du Tourmalet |CDT65