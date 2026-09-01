Informations pratiques

Lussan-Adeilhac

JOURNÉE DES FOYERS RURAUX À LUSSAN-ADÉILHAC

FOYER RURAL Lussan-Adeilhac Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

L’événement permet de découvrir plusieurs facettes du territoire de Lussan-Adéilhac et de ses environs patrimoine villageois, environnement forestier, ferme historique et artisanat d’art.

Une journée conviviale pour (re)découvrir Lussan-Adéilhac autrement ! Organisée par le Foyer Rural de Lussan-Adéilhac, cette journée invite petits et grands à explorer le patrimoine naturel et culturel du village à travers une balade en forêt, un repas partagé et plusieurs visites l’après-midi.

Le matin, direction la forêt de Fabas pour une balade facile d’environ 2 heures, accompagnée par l’association Forêt des Sources du Touch. Une occasion de porter un autre regard sur la forêt et de mieux comprendre le lien essentiel entre l’humain et les arbres.

Après un déjeuner convivial, l’après-midi se poursuit avec la visite historique du village de Lussan-Adéilhac, la découverte d’une ferme historique et la rencontre avec l’univers de la sculpture à L’Atelier d’Adéilhac.

Une journée placée sous le signe de la découverte, de la nature, du patrimoine et de la convivialité ! 5 .

FOYER RURAL Lussan-Adeilhac 31430 Haute-Garonne Occitanie m.bourgeon0@laposte.net

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English :

The event offers visitors the chance to discover various aspects of the Lussan-Adéilhac region and its surroundings: village heritage, wooded landscapes, a historic farm, and arts and crafts.

L’événement JOURNÉE DES FOYERS RURAUX À LUSSAN-ADÉILHAC Lussan-Adeilhac a été mis à jour le 2026-08-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE