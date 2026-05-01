Plouëc-du-Trieux

Journée des jeunes talents

Salle des fêtes Plouëc-du-Trieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:30:00

fin : 2026-05-27 16:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Théâtre et musique .

Salle des fêtes Plouëc-du-Trieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 01 11

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English :

L’événement Journée des jeunes talents Plouëc-du-Trieux a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol