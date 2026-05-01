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Journée des jeunes talents Plouëc-du-Trieux

Journée des jeunes talents Plouëc-du-Trieux mercredi 27 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 22260 Plouëc-du-Trieux

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Plouëc-du-Trieux

Journée des jeunes talents

Salle des fêtes Plouëc-du-Trieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-05-27 16:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Théâtre et musique   .

Salle des fêtes Plouëc-du-Trieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 01 11 

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English :

L’événement Journée des jeunes talents Plouëc-du-Trieux a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol