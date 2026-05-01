Journée des jeunes talents Plouëc-du-Trieux
Journée des jeunes talents Plouëc-du-Trieux mercredi 27 mai 2026.
Plouëc-du-Trieux
Journée des jeunes talents
Salle des fêtes Plouëc-du-Trieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-05-27 16:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Théâtre et musique .
Salle des fêtes Plouëc-du-Trieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 01 11
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English :
L’événement Journée des jeunes talents Plouëc-du-Trieux a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol