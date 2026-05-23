Pardon de la Belle Eglise Plouëc-du-Trieux
Pardon de la Belle Eglise Plouëc-du-Trieux lundi 1 juin 2026.
Plouëc-du-Trieux
Pardon de la Belle Eglise
Rue de la Belle Église Plouëc-du-Trieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-01
Date(s) :
2026-06-01
Organisé par le comité d’animations plouëcois. Paniers garnis d’une valeur de 100 € offert aux meilleurs joueurs des trois jours. .
Rue de la Belle Église Plouëc-du-Trieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 95 62 45
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English :
L’événement Pardon de la Belle Eglise Plouëc-du-Trieux a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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