Plouëc-du-Trieux

Pardon de la Belle Eglise

Rue de la Belle Église Plouëc-du-Trieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-01

Date(s) :

2026-06-01

Organisé par le comité d’animations plouëcois. Paniers garnis d’une valeur de 100 € offert aux meilleurs joueurs des trois jours. .

Rue de la Belle Église Plouëc-du-Trieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 95 62 45

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English :

L’événement Pardon de la Belle Eglise Plouëc-du-Trieux a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol