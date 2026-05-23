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Pardon de la Belle Eglise Plouëc-du-Trieux

Pardon de la Belle Eglise Plouëc-du-Trieux lundi 1 juin 2026.

Adresse : Rue de la Belle Église

Ville : 22260 Plouëc-du-Trieux

Département : Côtes-d'Armor

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : lundi 1 juin 2026

Tarif :

Plouëc-du-Trieux

Pardon de la Belle Eglise

Rue de la Belle Église Plouëc-du-Trieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-01

Date(s) :
2026-06-01

Organisé par le comité d’animations plouëcois. Paniers garnis d’une valeur de 100 € offert aux meilleurs joueurs des trois jours.   .

Rue de la Belle Église Plouëc-du-Trieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 95 62 45 

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English :

L’événement Pardon de la Belle Eglise Plouëc-du-Trieux a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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