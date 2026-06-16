Lüe

Journée des Luë-tins

832 Quartier Gillet Lüe Landes

Tarif : 0 – 0 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Le Cercle de Luë vous invite à une journée inoubliable au cœur de la nature landaise.

Pour sa 4ème édition, la Journée des Luë-tins adopte le thème “Les petits explorateurs” et investit un bel airial privé.

Ouvert à tous, le festival propose une quinzaine d’ateliers et animations cirque en plein air, ateliers ludiques de sensibilisation à l’environnement et à l’éco-citoyenneté, découverte des camélidés ou des abeilles, chasse au trésor, atelier scoutisme, atelier de danse avec bébé, parcours sensoriel, initiations aux échasses, au rugby ou encore à la vannerie, lecture de contes sous les arbres… Deux spectacles musicaux jeunesse viendront également ponctuer la journée.

Une journée pour célébrer l’imaginaire, la nature et le plaisir d’être ensemble ! .

832 Quartier Gillet Lüe 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine cercle.de.lue@gmail.com

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English : Journée des Luë-tins

L’événement Journée des Luë-tins Lüe a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Grands Lacs