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Journée des Luë-tins Lüe

Journée des Luë-tins Lüe

Journée des Luë-tins Lüe samedi 4 juillet 2026.

Adresse : 832 Quartier Gillet

Ville : 40210 Lüe

Département : Landes

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 15

Lüe

Journée des Luë-tins

832 Quartier Gillet Lüe Landes

Tarif : 0 – 0 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Le Cercle de Luë vous invite à une journée inoubliable au cœur de la nature landaise.

Pour sa 4ème édition, la Journée des Luë-tins adopte le thème “Les petits explorateurs” et investit un bel airial privé.

Ouvert à tous, le festival propose une quinzaine d’ateliers et animations cirque en plein air, ateliers ludiques de sensibilisation à l’environnement et à l’éco-citoyenneté, découverte des camélidés ou des abeilles, chasse au trésor, atelier scoutisme, atelier de danse avec bébé, parcours sensoriel, initiations aux échasses, au rugby ou encore à la vannerie, lecture de contes sous les arbres… Deux spectacles musicaux jeunesse viendront également ponctuer la journée.

Une journée pour célébrer l’imaginaire, la nature et le plaisir d’être ensemble !   .

832 Quartier Gillet Lüe 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine   cercle.de.lue@gmail.com

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English : Journée des Luë-tins

L’événement Journée des Luë-tins Lüe a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Grands Lacs

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