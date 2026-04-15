Journée des mamans d’une personne malade ou handicapée, Maison diocésaine Saint-Clair, Nantes

Journée des mamans d’une personne malade ou handicapée Vendredi 29 mai, 09h00 Maison diocésaine Saint-Clair Loire-Atlantique

De 15 à 40 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T09:00:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T09:00:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00

L’objectif de cette journée ? Accorder un temps de répit et de ressourcement aux mamans d’enfants malades ou handicapés à travers des témoignages, des groupes de parole et différents ateliers.

Dans un quotidien parsemé de fatigue, de doutes et de vigilance constante, toutes témoignent de la bouffée d’air, du regain d’énergie et de confiance que cette journée leur procure. C’est aussi pour elles l’occasion de sortir de l’isolement et de tisser des liens forts entre mères, lors de temps de rencontre et de discussions informelles pendant les pauses.

Plus d’informations et inscriptions sur www.och.fr

Maison diocésaine Saint-Clair 7 Chemin de la Censive du Tertre, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.och.fr/evenement/journee-des-mamans-printemps-2026/ »}, {« type »: « email », « value »: « maman-nantes@och.fr »}] [{« link »: « https://event.och.fr/event/journee-des-mamans-nantes-436/register »}]

La Journée des mamans est un événement phare proposé par la Fondation OCH depuis 2011. nantes nantes métropole