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Portes ouvertes Maison Relais Littré Maison Relais Littré Nantes

Portes ouvertes Maison Relais Littré Maison Relais Littré Nantes

Portes ouvertes Maison Relais Littré Maison Relais Littré Nantes vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Maison Relais Littré

Adresse : 30 rue Littré, Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 09:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-29 09:30 – 12:30
Gratuit : non  Tout public 

Une matinée portes ouvertes est organisée à la Maison Relais Littré le vendredi 29 mai 2026 de 9h30 à 12h30. Cette rencontre sera l’occasion de (re)découvrir ce dispositif, son fonctionnement, les lieux, les résidents, ainsi que les missions menées au quotidien par l’équipe. Au programme :- Visite des lieux,- Rencontre avec l’équipe,- Présentation du fonctionnement,- Temps d’échange convivial. L’événement est ouvert à tous, n’hésitez pas à venir partager ce moment !

Maison Relais Littré Nantes 44000


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