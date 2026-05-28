Portes ouvertes Maison Relais Littré Maison Relais Littré Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-29 09:30 – 12:30

Gratuit : non Tout public

Une matinée portes ouvertes est organisée à la Maison Relais Littré le vendredi 29 mai 2026 de 9h30 à 12h30. Cette rencontre sera l’occasion de (re)découvrir ce dispositif, son fonctionnement, les lieux, les résidents, ainsi que les missions menées au quotidien par l’équipe. Au programme :- Visite des lieux,- Rencontre avec l’équipe,- Présentation du fonctionnement,- Temps d’échange convivial. L’événement est ouvert à tous, n’hésitez pas à venir partager ce moment !

Maison Relais Littré Nantes 44000



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