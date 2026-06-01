Journée des peintres et des arts Preuilly dimanche 28 juin 2026.

Preuilly

Journée des peintres et des arts

Preuilly Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Professionnels, amateurs tout art plastique, dessin, peinture, fusain, encre de Chine. .

Preuilly 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 7 75 73 54 72

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English :

L’événement Journée des peintres et des arts Preuilly a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de VIERZON