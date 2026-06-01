Journée des peintres et des arts Preuilly
Journée des peintres et des arts Preuilly dimanche 28 juin 2026.
Preuilly
Journée des peintres et des arts
Preuilly Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Professionnels, amateurs tout art plastique, dessin, peinture, fusain, encre de Chine. .
Preuilly 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 7 75 73 54 72
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English :
L’événement Journée des peintres et des arts Preuilly a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de VIERZON