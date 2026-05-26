Journée des peintres Saint-Jean-sur-Veyle
Journée des peintres Saint-Jean-sur-Veyle dimanche 7 juin 2026.
Saint-Jean-sur-Veyle
Journée des peintres
Salle Polyvalente Place du village Saint-Jean-sur-Veyle Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:30:00
Date(s) :
2026-06-07
A Saint-Jean-sur-Veyle, Art Culture et Patrimoine organise une journée des peintres.
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Salle Polyvalente Place du village Saint-Jean-sur-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 54 90 79
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English :
In Saint-Jean-sur-Veyle, Art Culture et Patrimoine organizes a painters’ day.
L’événement Journée des peintres Saint-Jean-sur-Veyle a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle