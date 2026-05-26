Saint-Jean-sur-Veyle

Journée des peintres

Salle Polyvalente Place du village Saint-Jean-sur-Veyle Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-07

A Saint-Jean-sur-Veyle, Art Culture et Patrimoine organise une journée des peintres.

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Salle Polyvalente Place du village Saint-Jean-sur-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 54 90 79

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English :

In Saint-Jean-sur-Veyle, Art Culture et Patrimoine organizes a painters’ day.

L’événement Journée des peintres Saint-Jean-sur-Veyle a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle