Journée d’expertises gratuites – Art moderne et contemporain Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini Paris

Notre expert en art moderne et contemporain, Piotr Kasznia, sera présent à l’étude Boisgirard Antonini le lundi 16 mars pour expertiser gratuitement vos objets d’art du XXe siècle : tableaux, dessins, lithographies, sculptures. Gratuit – Sans rendez-vous – au 4 rue Raynouard – 75016 Paris – Lundi 16 mars de 10h à 12h30 puis de 14h à 18h

Vous possédez des tableaux, des lithographies, des sculptures du XXe siècle ? Cette journée est faite pour vous !

Le lundi 16 mars 2026

de 14h00 à 18h00

Le lundi 16 mars 2026

de 10h00 à 12h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-16T15:00:00+01:00

fin : 2026-03-16T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-16T10:00:00+02:00_2026-03-16T12:30:00+02:00;2026-03-16T14:00:00+02:00_2026-03-16T18:00:00+02:00

Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini 4, rue Raynouard 75016 Paris

https://www.boisgirard-antonini.com/ +33147708136 accueil@ba-paris.com



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