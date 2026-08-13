JOURNÉE D’INSCRIPTIONS AGN (ASSOCIATIONS GYMNASTIQUE NEFFIESSOISE) Neffiès
jeudi 24 septembre 2026 · Neffiès
Informations pratiques
Neffiès
JOURNÉE D’INSCRIPTIONS AGN (ASSOCIATIONS GYMNASTIQUE NEFFIESSOISE)
Impasse du Couvent Neffiès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-28
Date(s) :
2026-09-24
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Impasse du Couvent Neffiès 34320 Hérault Occitanie +33 6 89 94 51 28 agn34320@gmail.com
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English : JOURNÉE D’INSCRIPTIONS AGN (ASSOCIATIONS GYMNASTIQUE NEFFIESSOISE)
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L’événement JOURNÉE D’INSCRIPTIONS AGN (ASSOCIATIONS GYMNASTIQUE NEFFIESSOISE) Neffiès a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT AVANT-MONTS
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