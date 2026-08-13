Informations pratiques

Neffiès

JOURNÉE D’INSCRIPTIONS AGN (ASSOCIATIONS GYMNASTIQUE NEFFIESSOISE)

Impasse du Couvent Neffiès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24

fin : 2026-09-28

Date(s) :

2026-09-24

inscriptions à nos différentes activités GYM Yoga Marche Nouveauté DANSE EN LIGNE à Neffiès

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Impasse du Couvent Neffiès 34320 Hérault Occitanie +33 6 89 94 51 28 agn34320@gmail.com

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English : JOURNÉE D’INSCRIPTIONS AGN (ASSOCIATIONS GYMNASTIQUE NEFFIESSOISE)

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L’événement JOURNÉE D’INSCRIPTIONS AGN (ASSOCIATIONS GYMNASTIQUE NEFFIESSOISE) Neffiès a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT AVANT-MONTS