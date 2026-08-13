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JOURNÉE D’INSCRIPTIONS AGN (ASSOCIATIONS GYMNASTIQUE NEFFIESSOISE) Neffiès

jeudi 24 septembre 2026 · Neffiès

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Adresse
Impasse du Couvent
Ville
34320 Neffiès
Département
Hérault
Tarif

Neffiès

JOURNÉE D’INSCRIPTIONS AGN (ASSOCIATIONS GYMNASTIQUE NEFFIESSOISE)

Impasse du Couvent Neffiès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-28

Date(s) :
2026-09-24

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Impasse du Couvent Neffiès 34320 Hérault Occitanie +33 6 89 94 51 28  agn34320@gmail.com

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English : JOURNÉE D’INSCRIPTIONS AGN (ASSOCIATIONS GYMNASTIQUE NEFFIESSOISE)

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L’événement JOURNÉE D’INSCRIPTIONS AGN (ASSOCIATIONS GYMNASTIQUE NEFFIESSOISE) Neffiès a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT AVANT-MONTS

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