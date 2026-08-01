Journée d’intentions pour la paix Saint-Pierre-de-Frugie
jeudi 13 août 2026 · Saint-Pierre-de-Frugie
Informations pratiques
Saint-Pierre-de-Frugie
Journée d’intentions pour la paix
824 Route du Moulin Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 22:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Ateliers, pratiques, cercles, rituels, activités en auto-gestion, concerts, lectures et autres surprises .
824 Route du Moulin Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 24hpourlapaix@mailo.com
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English : Journée d’intentions pour la paix
L’événement Journée d’intentions pour la paix Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-07-27 par Isle-Auvézère
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