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AGENDA · Saint-Pierre-de-Frugie

Journée d’intentions pour la paix Saint-Pierre-de-Frugie

jeudi 13 août 2026 · Saint-Pierre-de-Frugie

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
824 Route du Moulin
Ville
24450 Saint-Pierre-de-Frugie
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Pierre-de-Frugie

Journée d’intentions pour la paix

824 Route du Moulin Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Ateliers, pratiques, cercles, rituels, activités en auto-gestion, concerts, lectures et autres surprises   .

824 Route du Moulin Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   24hpourlapaix@mailo.com

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English : Journée d’intentions pour la paix

L’événement Journée d’intentions pour la paix Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-07-27 par Isle-Auvézère

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