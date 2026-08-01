Informations pratiques

Saint-Pierre-de-Frugie

Journée d’intentions pour la paix

824 Route du Moulin Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Ateliers, pratiques, cercles, rituels, activités en auto-gestion, concerts, lectures et autres surprises .

824 Route du Moulin Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 24hpourlapaix@mailo.com

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English : Journée d’intentions pour la paix

L’événement Journée d’intentions pour la paix Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-07-27 par Isle-Auvézère