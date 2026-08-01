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AGENDA · Saint-Pierre-de-Frugie

Nuit du chant pour la paix Saint-Pierre-de-Frugie

mercredi 12 août 2026 · Saint-Pierre-de-Frugie

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
824 Route du Moulin
Ville
24450 Saint-Pierre-de-Frugie
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Pierre-de-Frugie

Nuit du chant pour la paix

824 Route du Moulin Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:00:00
fin : 2026-08-13 04:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Un concert de silence pour admirer l’éclipse   .

824 Route du Moulin Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   24hpourlapaix@mailo.com

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English : Nuit du chant pour la paix

L’événement Nuit du chant pour la paix Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-07-27 par Isle-Auvézère

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