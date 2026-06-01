Bozouls

Journée du bien-être: Qi Gong et méditation

Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Offrez-vous une pause avec l’association Vikalpa !

* Pratique de Qi Gong en mouvement et statique: assouplissement des articulations et fortifications des muscles et tendons.

* Pratique de la méditation pour se ressourcer de l’intérieur .

Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 6 24 55 73 69 vikalpa.lalternative@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a break with the Vikalpa association!

L’événement Journée du bien-être: Qi Gong et méditation Bozouls a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)