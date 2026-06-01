Journée du bien-être: Qi Gong et méditation Bozouls
Journée du bien-être: Qi Gong et méditation Bozouls samedi 13 juin 2026.
Bozouls
Journée du bien-être: Qi Gong et méditation
Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Offrez-vous une pause avec l’association Vikalpa !
* Pratique de Qi Gong en mouvement et statique: assouplissement des articulations et fortifications des muscles et tendons.
* Pratique de la méditation pour se ressourcer de l’intérieur .
Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 6 24 55 73 69 vikalpa.lalternative@gmail.com
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English :
Take a break with the Vikalpa association!
L’événement Journée du bien-être: Qi Gong et méditation Bozouls a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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