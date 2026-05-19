Journée du cheval Hargnies

Hargnies

Journée du cheval

Place de Launet Hargnies Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Journée du Cheval 2026 Dimanche 5 juillet 2026 à HARGNIES. Le thème de cette année sera sans surprise le cheval. Vous assisterez aux traditionnels concours de débardage et de calèches suivis de nombreux spectacles équestres avec notamment le retour de CHEVAL SPECTACLE qui viendra nous conter la vraie histoire des mousquetaires. Vous aurez la possibilité de déguster un vrai repas ardennais dans la salle de la boulonnerie (réservation préférable), en plus des stands de restauration et buvette habituels bien sûr ! Pendant que les enfants s’amusent sur l’aire de jeux, les plus grands pourront chiner sur notre grande brocante. Pour clôturer cette belle journée, nous aurons le plaisir d’accueillir le groupe Affinity qui viendra nous faire danser à partir de 18h00. Restez connectés pour plus d’informations à venir prochainement.

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Place de Launet Hargnies 08170 Ardennes Grand Est +32 474 74 35 61 lajourneeducheval08@gmail.com

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English :

Journée du Cheval 2026: Sunday, July 5, 2026 in HARGNIES. This year’s theme is unsurprisingly the horse. You’ll be treated to the traditional horse-drawn carriage and skidding competitions, followed by a host of equestrian shows, including the return of CHEVAL SPECTACLE to tell the true story of the Musketeers. You’ll also have the chance to enjoy a real Ardennes meal in the boulonnerie hall (reservations recommended), in addition to the usual food and refreshment stalls! While the kids have fun on the playground, the grown-ups will be able to hunt for bargains at our big flea market. To round off this wonderful day, we’ll be delighted to welcome the Affinity group, who’ll be making us dance from 6.00 p.m. onwards. Stay tuned for more information coming soon.

L’événement Journée du cheval Hargnies a été mis à jour le 2026-05-19 par Ardennes Tourisme