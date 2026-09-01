Journée du chien dans la ville, 4e édition au croisement entre la rue de Rome et la promenade des Squares Hérouville-Saint-Clair

samedi 12 septembre 2026 · au croisement entre la rue de Rome et la promenade des Squares · Hérouville-Saint-Clair

Informations pratiques

Hérouville-Saint-Clair

Journée du chien dans la ville, 4e édition

au croisement entre la rue de Rome et la promenade des Squares Grand Parc Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 11:00:00

fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Samedi, de 11h à 16h, le Grand Parc accueille une journée dédiée aux chiens avec des stands, conseils, animations et un concours photo. À 16h, inauguration du nouveau caniparc.

Retrouvons-nous ce samedi au Grand Parc pour l’édition 2026 de la Journée dédiée au chien dans la ville, un moment instructif et ludique à partager !

Dès 11h les stands vous accueilleront sur un espace vert situé au croisement entre la rue de Rome et la promenade des Squares.

Venez découvrir, échanger et vous informer auprès des associations et des professionnels SPA, ostéopathe animalier, comportementaliste, vétérinaire, démonstration secourisme canin, A vue de Truffe, centrale canine, conseils en nutrition animale, rappel des lois, …

Participez au concours photo avec votre animal L’animal et son maître !

Inscrivez-vous sur place avant 15h. Une photographe professionnelle réalisera les photos des binômes. Celles-ci seront publiées sur la page Facebook de la Ville dans les jours qui suivent pour que les Hérouvillais puissent élire le plus beau/sympathique binôme d’ambassadeurs 2026 !

16h Inauguration du caniparc du Grand Parc

Chaque année depuis 4 ans, cette journée citoyenne annonce la création d’un caniparc (Espace de détente et de liberté pour les chiens). En 2026, c’est au tour du Grand Parc, au Square de l’Esperanto (proche de la Maison des associations). .

au croisement entre la rue de Rome et la promenade des Squares Grand Parc Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 45 34 79 slebrun@herouville.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée du chien dans la ville, 4e édition

On Saturday, from 11am to 4pm, the Grand Parc is hosting a dog-themed day featuring stalls, advice, activities and a photo competition. At 4pm, there will be the opening of the new dog park.

L’événement Journée du chien dans la ville, 4e édition Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Caen la Mer