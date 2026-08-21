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AGENDA · Euzet

Journée du club de l’amitié, Foyer municipal, Euzet

jeudi 10 septembre 2026 · Foyer municipal · Euzet

Journée du club de l’amitié, Foyer municipal, Euzet

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
Foyer municipal
Adresse
Rue du Dcoteur Perrier, 30360 Euzet-les-Bains
Ville
30360 Euzet
Département
Gard
Tarif
Loto : 5 € les 6 cartons

Journée du club de l’amitié Jeudi 10 septembre, 14h00 Foyer municipal Gard

Loto : 5 € les 6 cartons

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T14:00:00+02:00 – 2026-09-10T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-10T14:00:00+02:00 – 2026-09-10T16:30:00+02:00

Foyer municipal Rue du Dcoteur Perrier, 30360 Euzet-les-Bains Euzet 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 75 41 68 91 »}]
Loto, goûter, belote. Inscription pour le repas de l’assemblée générale du 24 septembre.