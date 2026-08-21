Journée du club de l’amitié, Foyer municipal, Euzet

Informations pratiques

Journée du club de l’amitié Jeudi 10 septembre, 14h00 Foyer municipal Gard

Loto : 5 € les 6 cartons

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T14:00:00+02:00 – 2026-09-10T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-10T14:00:00+02:00 – 2026-09-10T16:30:00+02:00

Foyer municipal Rue du Dcoteur Perrier, 30360 Euzet-les-Bains Euzet 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 75 41 68 91 »}]

Loto, goûter, belote. Inscription pour le repas de l’assemblée générale du 24 septembre.