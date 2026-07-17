Journée du livre photo, Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm

Informations pratiques

Journée du livre photo Samedi 12 septembre, 11h00 Kulturhuset Stadsteatern Stockholm County

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00

L’Institut français de Suède, en partenariat avec Kulturhuset Stadsteatern et l’Association des photographes suédois, organise la journée du livre photo le 12 septembre 2026 au Kulturhuset Stadsteatern à Stockholm.

L’événement réunira des photographes, des éditeurs et des professionnels de la photographie pour une journée de conférences, de tables rondes, d’opportunités de réseautage et un marché du livre photo.

Le programme comprendra également des revues de portfolio, des ateliers de reliure, des rencontres avec des éditeurs, des imprimeurs et des galeries, ainsi que la cérémonie de remise du prix de la Photobook Library of the Year 2026, avec la participation d’experts et professionnels français invités.

Cet événement est organisé dans le cadre de l’exposition « Elisabeth Ohlson – Retrospective » (Kulturhuset Stadsteatern, 25 juin 2026 – 8 novembre 2026), une rétrospective majeure sur l’un des photographes suédois les plus influents.

Kulturhuset Stadsteatern Sergels Torg, 111 57 Stockholm Stockholm 111 51 Norrmalm Stockholm County https://kulturhusetstadsteatern.se/ [{« type »: « link », « value »: « https://kulturhusetstadsteatern.se/utstallningar/fotoboksdagen »}] Avec sa célèbre façade de verre donnant sur Sergels torg, le Kulturhuset Stadsteatern offre une vue panoramique sur le centre de Stockholm. Ce vaste lieu culturel abrite neuf scènes dédiées au théâtre, aux concerts, à la danse et aux débats, ainsi que le cinéma Klarabiografen, cinq bibliothèques et quatre espaces d’exposition.

L’Institut français de Suède, en partenariat avec Kulturhuset Stadsteatern et l’Association des photographes suédois, organise la journée du livre photo le 12 septembre 2026 à Kulturhuset Stadsteatern

©KulturhusetStadsteatern