Informations pratiques

Sommevoire

Journée du Patrimoine 2026 Exposition à Saint-Pierre

Eglise Saint-Pierre et Paradis Sommevoire Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

Pour les Journées du Patrimoine 2026 qui se dérouleront du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026, la commune de Sommevoire vous invite à découvrir l’histoire de l’église Saint-Pierre et du Paradis.

Participation libre. Les visites auront lieux de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. .

Eglise Saint-Pierre et Paradis Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 07 48 21 36 compagnonssaintpierre52@gmail.com

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English :

L’événement Journée du Patrimoine 2026 Exposition à Saint-Pierre Sommevoire a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne