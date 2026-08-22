Journée du Patrimoine 2026 Exposition à Saint-Pierre Sommevoire
samedi 19 septembre 2026 · Sommevoire
Informations pratiques
Sommevoire
Journée du Patrimoine 2026 Exposition à Saint-Pierre
Eglise Saint-Pierre et Paradis Sommevoire Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
Pour les Journées du Patrimoine 2026 qui se dérouleront du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026, la commune de Sommevoire vous invite à découvrir l’histoire de l’église Saint-Pierre et du Paradis.
Participation libre. Les visites auront lieux de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. .
Eglise Saint-Pierre et Paradis Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 07 48 21 36 compagnonssaintpierre52@gmail.com
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English :
L’événement Journée du Patrimoine 2026 Exposition à Saint-Pierre Sommevoire a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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