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AGENDA · Sommevoire

Journée du Patrimoine 2026 Exposition à Saint-Pierre Sommevoire

samedi 19 septembre 2026 · Sommevoire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Eglise Saint-Pierre et Paradis
Ville
52220 Sommevoire
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Sommevoire

Journée du Patrimoine 2026 Exposition à Saint-Pierre

Eglise Saint-Pierre et Paradis Sommevoire Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Tout public
Pour les Journées du Patrimoine 2026 qui se dérouleront du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026, la commune de Sommevoire vous invite à découvrir l’histoire de l’église Saint-Pierre et du Paradis.

Participation libre. Les visites auront lieux de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.   .

Eglise Saint-Pierre et Paradis Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 07 48 21 36  compagnonssaintpierre52@gmail.com

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English :

L’événement Journée du Patrimoine 2026 Exposition à Saint-Pierre Sommevoire a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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