Journée du Patrimoine 2026 Visite de l’église Saint Pierre Es Liens Carcarès-Sainte-Croix
samedi 19 septembre 2026 · Carcarès-Sainte-Croix
Informations pratiques
Carcarès-Sainte-Croix
Journée du Patrimoine 2026 Visite de l’église Saint Pierre Es Liens
Carcarès-Sainte-Croix Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Plongez dans l’histoire et la splendeur de l’église Sainte-Croix lors d’une visite guidée. Nos guides, des bénévoles passionnés de l’association Les amis de Sainte-Croix, vous dévoileront les secrets…
Plongez dans l’histoire et la splendeur de l’église Sainte-Croix lors d’une visite guidée. Nos guides, des bénévoles passionnés de l’association Les amis de Sainte-Croix, vous dévoileront les secrets… .
Carcarès-Sainte-Croix 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée du Patrimoine 2026 Visite de l’église Saint Pierre Es Liens
Immerse yourself in the history and splendor of the Sainte-Croix Church during a guided tour. Our guides—passionate volunteers from the association Les amis de Sainte-Croix—will reveal its secrets to you…
L’événement Journée du Patrimoine 2026 Visite de l’église Saint Pierre Es Liens Carcarès-Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Tartas
À voir aussi à Carcarès-Sainte-Croix (Landes)
- Visite église Saint-Laurent, Eglise Saint-Laurent, Carcarès-Sainte-Croix 19 septembre 2026
- Visite de l’église Saint Laurent Carcarès-Sainte-Croix 19 septembre 2026
- Visite commentée de l’église Saint-Pierre-es-Liens, Église de Sainte-Croix, Carcarès-Sainte-Croix 19 septembre 2026
- Visite libre ou commentée de l’église Saint-Laurent, Eglise Saint-Laurent, Carcarès-Sainte-Croix 19 septembre 2026
- Visite de l’église Saint Laurent Carcarès-Sainte-Croix 20 septembre 2026