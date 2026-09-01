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Journée du Patrimoine 2026 Visite de l’église Saint Pierre Es Liens Carcarès-Sainte-Croix

samedi 19 septembre 2026 · Carcarès-Sainte-Croix

Journée du Patrimoine 2026 Visite de l’église Saint Pierre Es Liens Carcarès-Sainte-Croix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
40400 Carcarès-Sainte-Croix
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Carcarès-Sainte-Croix

Journée du Patrimoine 2026 Visite de l’église Saint Pierre Es Liens

Carcarès-Sainte-Croix Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Plongez dans l’histoire et la splendeur de l’église Sainte-Croix lors d’une visite guidée. Nos guides, des bénévoles passionnés de l’association Les amis de Sainte-Croix, vous dévoileront les secrets…
Plongez dans l’histoire et la splendeur de l’église Sainte-Croix lors d’une visite guidée. Nos guides, des bénévoles passionnés de l’association Les amis de Sainte-Croix, vous dévoileront les secrets…   .

Carcarès-Sainte-Croix 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98 

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English : Journée du Patrimoine 2026 Visite de l’église Saint Pierre Es Liens

Immerse yourself in the history and splendor of the Sainte-Croix Church during a guided tour. Our guides—passionate volunteers from the association Les amis de Sainte-Croix—will reveal its secrets to you…

L’événement Journée du Patrimoine 2026 Visite de l’église Saint Pierre Es Liens Carcarès-Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Tartas

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