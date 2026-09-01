Journée du Patrimoine à Guenrouët Guenrouet
dimanche 20 septembre 2026 · Guenrouet
Informations pratiques
Guenrouet
Journée du Patrimoine à Guenrouët
Eglise de Notre Dame de Grâce Guenrouet Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite de l’église de Notre Dame de Grâce et de la chapelle du Cougou à Guenrouët le dimanche 21 septembre de 10h à 18h
Entrée libre et gratuite
Contact Association de Sauvegarde du Patrimoine de Guenrouët .
Eglise de Notre Dame de Grâce Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Journée du Patrimoine à Guenrouët Guenrouet a été mis à jour le 2026-09-01 par ADT44
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