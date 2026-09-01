Informations pratiques

Guenrouet

Journée du Patrimoine à Guenrouët

Eglise de Notre Dame de Grâce Guenrouet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite de l’église de Notre Dame de Grâce et de la chapelle du Cougou à Guenrouët le dimanche 21 septembre de 10h à 18h

Entrée libre et gratuite

Contact Association de Sauvegarde du Patrimoine de Guenrouët .

Eglise de Notre Dame de Grâce Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Journée du Patrimoine à Guenrouët Guenrouet a été mis à jour le 2026-09-01 par ADT44