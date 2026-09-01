Informations pratiques

Guenrouet

MISS SOPHIE ET JAMES

BEL AIR DE BOLHET Guenrouet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-27 15:00:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04 2026-10-09 2026-10-10

Entre Vaudeville et comédie musicale, ce spectacle est créé et interprété par l’association Bel Air .

BEL AIR DE BOLHET Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement MISS SOPHIE ET JAMES Guenrouet a été mis à jour le 2026-09-01 par ADT44