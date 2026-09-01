AGENDA · Guenrouet
MISS SOPHIE ET JAMES Guenrouet
samedi 26 septembre 2026 · Guenrouet
Informations pratiques
Guenrouet
MISS SOPHIE ET JAMES
BEL AIR DE BOLHET Guenrouet Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-27 15:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04 2026-10-09 2026-10-10
Entre Vaudeville et comédie musicale, ce spectacle est créé et interprété par l’association Bel Air .
BEL AIR DE BOLHET Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement MISS SOPHIE ET JAMES Guenrouet a été mis à jour le 2026-09-01 par ADT44