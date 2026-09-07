Journée du patrimoine au Fort Rapp, Fort Rapp-Moltke, Reichstett

Informations pratiques

Journée du patrimoine au Fort Rapp 19 et 20 septembre Fort Rapp-Moltke Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les Journées du Patrimoine se dérouleront les 19 et 20 septembre au Fort Rapp Moltke de Reichstett, autour du thème « 1870 : l’Alsace dans la tourmente ».

Au programme : visite du fort, exposition et conférences consacrées à la guerre de 1870 et à ses conséquences pour l’Alsace. Deux conférences sont annoncées : le samedi 19 après-midi, sur la chute du Second Empire, et le dimanche 20 au matin, sur l’histoire de l’annexion de l’Alsace.

Un week-end pour découvrir le patrimoine militaire local et mieux comprendre cette période charnière de l’histoire alsacienne.

Fort Rapp-Moltke Rue du Général de Gaulle, 67116 Reichstett Reichstett 67116 Bas-Rhin Grand Est 06 52 16 43 04 http://fort-rapp-moltke.fr Ouvrage militaire faisant partie de la ceinture fortifiée de Strasbourg, érigé entre 1872 et 1876, le fort de Reichstett dispose de nombreuses salles qui ont été déjà restaurées. L’association Patrimoine et Histoire de Reichstett, qui gère le site, accueille volontiers les bénévoles souhaitant poursuivre l’œuvre de restauration du patrimoine alsacien et contribuer à sa préservation. De Reichstett : D37 Rue de Général de Gaulle – direction Souffelweyersheim en sortant de Reichstett à 300 m à gauche parking du Fort. De Souffelweyersheim : D 37 Route de Bischwiller, puis Rue de Général de Gaulle – direction Reichstett. À 800m à droite Parking du Fort.

Les Journées du Patrimoine se dérouleront les 19 et 20 septembre au Fort Rapp Moltke de Reichstett, autour du thème « 1870 : l’Alsace dans la tourmente ».

©Mairie de Reichstett