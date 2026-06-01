Journée du patrimoine de pays Abbaye de Tuffé Abbaye de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne samedi 27 juin 2026.

Tuffé Val de la Chéronne

Journée du patrimoine de pays Abbaye de Tuffé

Abbaye de Tuffé 2 allée Sylvia Jakubowicz Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:20:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Samedi 27 juin à 15h30 : l’association des Amis de l’Abbaye de tuffé vous propose de faire un pas de côté pour découvrir des aspects méconnus du patrimoine de Tuffé-Val-de-la-Chéronne. Détour architectural afin d’observer l’arrière des anciennes demeures de notables, détour patrimonial pour découvrir l’histoire industrielle de ce village sarthois.

Tarif : participation libre.

Plus d’informations et réservations auprès des Amis de l’Abbaye / 06 41 82 50 93 / amis.abbaye.tuffe@orange.fr .

Abbaye de Tuffé 2 allée Sylvia Jakubowicz Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 41 82 50 93 amis.abbaye.tuffe@orange.fr

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L’événement Journée du patrimoine de pays Abbaye de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-06-17 par Pays Perche Sarthois