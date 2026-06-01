Tuffé : Détour architectural et patrimonial commenté, Abbaye de Tuffé, Tuffé Val de la Chéronne

Tuffé : Détour architectural et patrimonial commenté Samedi 27 juin, 15h30 Abbaye de Tuffé Sarthe

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T15:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

A l’occasion des Journées du patrimoine de Pays, les amis de l’abbaye vous proposent de faire à pas de côté pour découvrir des aspects méconnus du patrimoine de Tuffé-Val-de-la-Chéronne. Détour architectural afin d’observer l’arrières des anciennes demeures de notables, détour patrimonial pour découvrir l’histoire industrielle de ce petit village sarthois.

Abbaye de Tuffé 2 allée Sylvia Jakubowicz 72160 Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « amis.abbaye.tuffe@orange.fr »}]

Découvrez les aspects méconnus de Tuffé-Val-de-la-Chéronne. Détour patrimonial pour découvrir son histoire industrielle, détour architectural pour observer l’arrière d’anciennes demeures de notables. architecture patrimoine