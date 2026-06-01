[Journée du patrimoine de Pays et des Moulin]: démonstration de fabrication d’huile de noix à la meule de pierre Jalognes
[Journée du patrimoine de Pays et des Moulin]: démonstration de fabrication d’huile de noix à la meule de pierre Jalognes dimanche 28 juin 2026.
Jalognes
[Journée du patrimoine de Pays et des Moulin]: démonstration de fabrication d’huile de noix à la meule de pierre
2 rue du champ de Foire Jalognes Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Dans le cadre des JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS, venez découvrir le Moulin MILLERIOUX, le moulin à huile de Pesselières !Familles
Venez découvrir le Moulin MILLERIOUX, le moulin à huile de Pesselières !
Dans le cadre authentique de Pesselières, entre chapelle du XIIe siècle et château renommé, plongez dans l’histoire de ce moulin à sang, animé jadis par la force animale.
Au programme
Démonstration de fabrication d’huile de noix à la meule de pierre
Dégustation de l’huile fraîchement pressée
Vidéo sur les méthodes traditionnelles
Échanges avec Olivier et Guy Millérioux
Un voyage au cœur d’un savoir-faire séculaire… Venez nombreux ! .
2 rue du champ de Foire Jalognes 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 95 98 lesamisdepesselieres@orange.fr
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English :
As part of the JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS, come and discover the MILLERIOUX oil mill in Pesselières!
L’événement [Journée du patrimoine de Pays et des Moulin]: démonstration de fabrication d’huile de noix à la meule de pierre Jalognes a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du Grand Sancerrois