[Journée du patrimoine de Pays et des Moulin]: démonstration de fabrication d’huile de noix à la meule de pierre Jalognes dimanche 28 juin 2026.

Jalognes

[Journée du patrimoine de Pays et des Moulin]: démonstration de fabrication d’huile de noix à la meule de pierre

2 rue du champ de Foire Jalognes Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Dans le cadre des JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS, venez découvrir le Moulin MILLERIOUX, le moulin à huile de Pesselières !Familles

Venez découvrir le Moulin MILLERIOUX, le moulin à huile de Pesselières !

Dans le cadre authentique de Pesselières, entre chapelle du XIIe siècle et château renommé, plongez dans l’histoire de ce moulin à sang, animé jadis par la force animale.

Au programme

Démonstration de fabrication d’huile de noix à la meule de pierre

Dégustation de l’huile fraîchement pressée

Vidéo sur les méthodes traditionnelles

Échanges avec Olivier et Guy Millérioux

Un voyage au cœur d’un savoir-faire séculaire… Venez nombreux ! .

2 rue du champ de Foire Jalognes 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 95 98 lesamisdepesselieres@orange.fr

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English :

As part of the JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS, come and discover the MILLERIOUX oil mill in Pesselières!

L’événement [Journée du patrimoine de Pays et des Moulin]: démonstration de fabrication d’huile de noix à la meule de pierre Jalognes a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du Grand Sancerrois