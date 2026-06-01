Journée du patrimoine de pays, Maison Sage, Laroque-d’Olmes

Journée du patrimoine de pays 26 – 28 juin Maison Sage Ariège

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T11:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T11:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Au détour du canal del Rey, dérivant les eaux du Touyre et qui alimentait les moulins médiévaux convertis ensuite en usines textiles, la Maison Sage vous propose au travers de son associatioin, un fantastique tour historique de quatre siècles. Henri Ausaguès, le samedi 27 juin à 15 heures, retracera l’épopée de ce canal au travers de la famille Sage et dédicacera son livre sur le passé industriel de Laroque dont cette illustre famille fut l’un des piliers. Visite commentée de la prestigieuse maison de maître lors de ces jounées.

Maison Sage 5 rue Victor Hugo 09600 Laroque d’Olmes Laroque-d’Olmes 09600 Ariège Occitanie [{« type »: « email », « value »: « jc.authie09@gmail.com »}]

Conférence sur les détours d’un canal et visite du lieu. Conférence Canal

Frédéric Fouché 2026