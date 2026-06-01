Journée du Patrimoine de Pays, Saint Denis la chevasse, Saint-Denis-la-Chevasse

Journée du Patrimoine de Pays 27 et 28 juin Saint Denis la chevasse Vendée

Tarifs réduits 2 € adultes, 1 € enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Saint Denis la chevasse 25 place Clémenceau, Saint-Denis-la-Chevasse Saint-Denis-la-Chevasse 85170 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0757457569 »}]

Visite du musée lors des journées du patrimoine de Pays musée

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