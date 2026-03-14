Journée du patrimoine: découverte du patrimoine naturel étang des Landes Réserve naturelle Lussat

Journée du patrimoine: découverte du patrimoine naturel étang des Landes

Réserve naturelle Etang des Landes Lussat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Pour ces journées du patrimoine, l’équipe de la Réserve vous invite à découvrir votre patrimoine naturel et vous guide dans des milieux naturels rares en Creuse et habituellement inaccessibles au public.

inscription obligatoire .

Réserve naturelle Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60 rn-etang-landes@creuse.fr

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English : Journée du patrimoine: découverte du patrimoine naturel étang des Landes

L’événement Journée du patrimoine: découverte du patrimoine naturel étang des Landes Lussat a été mis à jour le 2026-03-10 par Creuse Tourisme