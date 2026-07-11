Journée du Patrimoine Mairie, Place Simone-Veil Dolus-d’Oléron
samedi 19 septembre 2026 · Mairie, Place Simone-Veil · Dolus-d'Oléron
Informations pratiques
Dolus-d’Oléron
Journée du Patrimoine
Mairie, Place Simone-Veil Centre-Bourg de Dolus Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite de l’architecture de la ville
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Mairie, Place Simone-Veil Centre-Bourg de Dolus Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 23 15 02
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English : Heritage Day
Tour of the City’s Architecture
L’événement Journée du Patrimoine Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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