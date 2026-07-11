UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dolus-d'Oléron

Journée du Patrimoine Mairie, Place Simone-Veil Dolus-d’Oléron

samedi 19 septembre 2026 · Mairie, Place Simone-Veil · Dolus-d'Oléron

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Mairie, Place Simone-Veil
Adresse
Centre-Bourg de Dolus
Ville
17550 Dolus-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif

Dolus-d’Oléron

Journée du Patrimoine

Mairie, Place Simone-Veil Centre-Bourg de Dolus Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite de l’architecture de la ville
  .

Mairie, Place Simone-Veil Centre-Bourg de Dolus Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 23 15 02 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Heritage Day

Tour of the City’s Architecture

L’événement Journée du Patrimoine Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

À voir aussi à Dolus-d'Oléron (Charente-Maritime)