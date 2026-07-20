Informations pratiques

Cogners

Journée du patrimoine Église

Cogners Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-20 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres, samedi et dimanche de 8h à 20h. Accès PMR .

Cogners 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 11 02

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English :

L’événement Journée du patrimoine Église Cogners a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois