AGENDA · Cogners
Journée du patrimoine Église Cogners
samedi 19 septembre 2026 · Cogners
Informations pratiques
Cogners
Journée du patrimoine Église
Cogners Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-20 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites libres, samedi et dimanche de 8h à 20h. Accès PMR .
Cogners 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 11 02
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English :
L’événement Journée du patrimoine Église Cogners a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois
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