Informations pratiques

Sorède

JOURNEE DU PATRIMOINE FOUR SOLAIRE

avenue de la Vallée Heureuse Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A Sorède, découvrez une réplique fidèle du tout premier four solaire de France imaginé par le visionnaire padre Himalaya en 1900. Un témoignage fascinant d’une aventure scientifique et humaine hors du commun.

Entrée gratuite.

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avenue de la Vallée Heureuse Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

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English :

In Sor%E8de, discover a faithful replica of France’s very first solar oven, designed by the visionary Padre Himalaya in 1900. A fascinating testament to an extraordinary scientific and human adventure.

Free admission.

L’événement JOURNEE DU PATRIMOINE FOUR SOLAIRE Sorède a été mis à jour le 2026-08-14 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE